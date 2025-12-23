Gatti al Milan? Sky | la Juventus non vuole cedere il suo difensore per questo motivo Le ultimissime
Secondo le ultime notizie di Sky, la Juventus ha deciso di non cedere il difensore Gatti al Milan. La scelta è motivata da ragioni strategiche legate alla rosa e alle esigenze della squadra, e rappresenta un elemento importante nel mercato dei trasferimenti tra le due società. Le trattative continuano, ma al momento non si prevedono sviluppi immediati riguardo a questa possibile operazione.
sul futuro del difensore. Il mercato dei difensori centrali sta entrando nel vivo e il nome di Federico Gatti è tornato a gravitare nell’orbita del Milan. Negli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Marco Demicheli ha analizzato i contorni di questa operazione, definendola al momento più una “suggestione” legata a dinamiche personali che una trattativa in fase avanzata. Secondo il giornalista, il principale motore di questo accostamento è lo straordinario legame professionale tra il centrale azzurro e l’attuale tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato e valorizzato durante il suo precedente ciclo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
