Secondo le ultime notizie di Sky, la Juventus ha deciso di non cedere il difensore Gatti al Milan. La scelta è motivata da ragioni strategiche legate alla rosa e alle esigenze della squadra, e rappresenta un elemento importante nel mercato dei trasferimenti tra le due società. Le trattative continuano, ma al momento non si prevedono sviluppi immediati riguardo a questa possibile operazione.

sul futuro del difensore. Il mercato dei difensori centrali sta entrando nel vivo e il nome di Federico Gatti è tornato a gravitare nell’orbita del Milan. Negli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Marco Demicheli ha analizzato i contorni di questa operazione, definendola al momento più una “suggestione” legata a dinamiche personali che una trattativa in fase avanzata. Secondo il giornalista, il principale motore di questo accostamento è lo straordinario legame professionale tra il centrale azzurro e l’attuale tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato e valorizzato durante il suo precedente ciclo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti al Milan? Sky: la Juventus non vuole cedere il suo difensore per questo motivo. Le ultimissime

