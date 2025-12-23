Gasparri sul presepe napoletano | Anima del Natale va insegnato ai più giovani

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presepe di San Gregorio Armeno è una tradizione che va tutelata perché racchiude il senso profondo del Natale, la memoria cristiana e l’identità culturale di Napoli. Non è una consuetudine che si ripete, ma un linguaggio che attraversa il tempo e continua a parlare al presente”. Lo afferma. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Le statuine più vendute del presepe napoletano? Sul podio c’è Jannik Sinner

Leggi anche: “La città del presepe”, spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

gasparri presepe napoletano animaNatale: un presepe vivente con folclore nel Napoletano - Un presepe vivente arricchito col folclore tutto partenopeo: è quello in programma a Torre Annunziata, presso la cripta del santuario diocesano Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele, in programma i ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.