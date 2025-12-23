Gasbarra Eur Spa | 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur

Il 1° gennaio alle 18.30, presso la Nuvola di Fuksas all’Eur, si terrà la seconda edizione del Concerto di Capodanno organizzato da Eur Spa. Un evento gratuito che invita i cittadini a iniziare l’anno nuovo in compagnia, celebrando i 90 anni di Eur con musica e convivialità. Un’occasione per condividere un momento di cultura e tradizione in un’ambiente innovativo e accogliente.

Il primo gennaio, alle ore 18.30, torna alla Nuvola di Fuksas all’Eur il Concerto di Capodanno di Roma, la seconda edizione dell’evento gratuito organizzato da Eur SpA, per salutare insieme ai cittadini l’arrivo del nuovo anno. “Quest’edizione del Concerto di Capodanno - dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di Eur SpA - oltre a salutare l’arrivo del nuovo anno, ha un significato speciale. Il concerto sarà, infatti, l'avvio delle celebrazioni del 90° anniversario della nascita della società (19362026) – prosegue Gasbarra - e di fatto del quartiere Eur. Il 2026 – conclude il Presidente di Eur SpA - così come unanimemente deciso dal Consiglio di amministrazione della società e dall'amministratore delegato Claudio Carserà sarà un anno ricco di eventi e celebrazioni, per raccontare “una storia lunga 90 anni” di una società che ha contribuito e che contribuisce ancora allo sviluppo di una Capitale sempre più moderna e inclusiva”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur Leggi anche: Più Libri Più Liberi, edizione 2025 alla Nuvola dell'Eur Leggi anche: ‘Più Libri Più Liberi 2025’, dalle polemiche all’intelligenza artificiale alla Nuvola dell’Eur La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur - 30, torna alla Nuvola di Fuksas all’Eur il Concerto di Capodanno di Roma, la seconda edizione dell’evento gratuito organizzato da Eur SpA, per salutare insieme ai cittadi ... ilgiornale.it

Eur spa, Carserà nuovo ad e Gasbarra resta presidente. «Proseguire la crescita» - Il ministero dell’Economia ha sciolto la riserva sul nome del nuovo amministratore delegato di Eur Spa, la società che gestisce il patrimonio immobiliare costituito dai vari palazzi del quartiere e ... ilmessaggero.it

Gasbarra confermato presidente Eur spa, Carserà nuovo ad - Claudio Carserà è il nuovo amministratore delegato di Eur Spa, , la società posseduta per il 90% ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale mentre Enrico Gasbarra è ... ansa.it

LUDOMUSIK – Il sabato musicale di MUSIK SCHOOL “Un sabato diverso per i tuoi figli: musica, gioco, socialità e creatività. E tu… finalmente una giornata libera!” Tutti i sabati a partire da gennaio, dalle 10:00 alle 16:30 Struttura della giornata 10:00 – 1 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.