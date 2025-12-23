Garlasco spunta una intercettazione a Stasi mentre parla col suo avvocato | Stai tranquillo…
Si susseguono i colpi di scena sull’ omicidio di Garlasco. Sul fronte delle indagini è trapelata la notizia di una nuova orma individuata dagli inquirenti sul gradino in cima alle scale della cantina di casa Poggi. Sarebbe il segno della suola di una scarpa insanguinata, proprio in corrispondenza dell’impronta 33, il punto in cui, secondo la Procura di Pavia, il killer di Chiara si sarebbe appoggiato per osservare il corpo della ragazza in fondo ai gradini. Quella dell’orma insanguinata, per ora, resta un’indiscrezione, ma il fatto che la notizia sia stata diffusa dal Tg1 fa ritenere che abbia una certa attendibilità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi - Le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola svelano il timore dell'ex fidanzato di Chiara di diventare l'unico indagato per il caso Garlasco
Garlasco, il DNA sotto le unghie di Chiara al centro della discussione tra Stasi e l'avvocato - Garlasco, svelata intercettazione telefonata del settembre 2007 dove il protagonista è Alberto Stasi a dialogo con l'avvocato Giarda, all'epoca suo difensore.
Garlasco, Alberto Stasi nell'intercettazione (mai ascoltata) con il padre - Nuove intercettazioni di Stasi sull'omicidio di Chiara Poggi e sull'alibi mancante che divise la comunità: nel 2025 la storia si ripete.
Caso Garlasco,spunta un'impronta di scarpa sulle scale:è compatibile con la traccia 33. Confermerebbe una delle prime ipotesi,che l'assassino si sarebbe appoggiato sulla sommità delle scale.Secondo la Procura potrebbe far riferimento ad Andrea Sempio.
