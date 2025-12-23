Garlasco spunta una intercettazione a Stasi mentre parla col suo avvocato | Stai tranquillo…

Si susseguono i colpi di scena sull’ omicidio di Garlasco. Sul fronte delle indagini è trapelata la notizia di una nuova orma individuata dagli inquirenti sul gradino in cima alle scale della cantina di casa Poggi. Sarebbe il segno della suola di una scarpa insanguinata, proprio in corrispondenza dell’impronta 33, il punto in cui, secondo la Procura di Pavia, il killer di Chiara si sarebbe appoggiato per osservare il corpo della ragazza in fondo ai gradini. Quella dell’orma insanguinata, per ora, resta un’indiscrezione, ma il fatto che la notizia sia stata diffusa dal Tg1 fa ritenere che abbia una certa attendibilità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

