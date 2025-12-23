Garlasco spero lo abbia graffiato | Stasi l' intercettazione-choc
Nelle prime settimane dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi dettagli che riaccendono l’attenzione sul caso. Recenti intercettazioni hanno rivelato dichiarazioni che contribuiscono a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri, suscitando interesse e approfondimenti sulla vicenda. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo nella ricostruzione di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
Nell'infinito giallo di Garlasco emerge un nuovo elemento che riporta l’attenzione sulle prime settimane successive all’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo avvocato dell'epoca, Angelo Giarda, telefonata intercettata il 6 settembre 2007, a circa tre settimane dal delitto. Una conversazione che offre uno spaccato diretto delle preoccupazioni dell’indagato in relazione agli accertamenti scientifici allora in corso. Nel corso del colloquio, il legale informa Stasi che gli investigatori avrebbero individuato del sangue sotto le unghie della vittima, dal quale sarebbe stato estratto il Dna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
