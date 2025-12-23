Nelle prime settimane dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi dettagli che riaccendono l’attenzione sul caso. Recenti intercettazioni hanno rivelato dichiarazioni che contribuiscono a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri, suscitando interesse e approfondimenti sulla vicenda. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo nella ricostruzione di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Nell'infinito giallo di Garlasco emerge un nuovo elemento che riporta l’attenzione sulle prime settimane successive all’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo avvocato dell'epoca, Angelo Giarda, telefonata intercettata il 6 settembre 2007, a circa tre settimane dal delitto. Una conversazione che offre uno spaccato diretto delle preoccupazioni dell’indagato in relazione agli accertamenti scientifici allora in corso. Nel corso del colloquio, il legale informa Stasi che gli investigatori avrebbero individuato del sangue sotto le unghie della vittima, dal quale sarebbe stato estratto il Dna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "spero lo abbia graffiato": Stasi, l'intercettazione-choc

Leggi anche: Delitto Garlasco, Stasi al suo avvocato: “Spero che Chiara abbia graffiato l’assassino”

Leggi anche: Stasi intercettato mentre parla del sangue sotto le unghie di Chiara, il "foruncolino" e l'auspicio: "Spero lo abbia graffiato"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, Sempio in tv: «Non ho ucciso Chiara. Stasi forse è in carcere da innocente e se succedesse anche a me? Sono amato ma non ho...; Auto, un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone. Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono.

Delitto Garlasco, Stasi al suo avvocato: “Spero che Chiara abbia graffiato l’assassino” - In una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale Angelo Giarda, i due interlocutori fanno riferimento al sangue estratto da sotto le unghie del cadavere di ... msn.com