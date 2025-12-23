Garlasco Non ho ucciso Chiara Poggi | Andrea Sempio e il secondo Natale da indagato

Andrea Sempio torna a commentare il caso di Garlasco, ribadendo con fermezza di non essere responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo essere stato nuovamente indagato, l’intervista si concentra sulla sua versione dei fatti, offrendo un approfondimento su un procedimento giudiziario che ha suscitato molte discussioni. In un contesto di inchiesta e di incertezza, Sempio si presenta con chiarezza e sobrietà, distinguendosi per la volontà di far conoscere la propria posizione.

«Natale da sospetto assassino», osserva Alessandro Sallusti introducendo l’intervista. Andrea Sempio torna così a parlare pubblicamente del delitto di Garlasco e lo fa con una frase netta: «Non ho ucciso Chiara Poggi ». L’uomo, indagato per l’omicidio della ragazza avvenuto nel 2007, si racconta a 10 Minuti su famiglia, amicizia con Marco Poggi e vita privata. Famiglia e legami: tornare a casa da sospetto. Sempio è tornato a casa dei genitori dopo la riapertura dell’inchiesta. Descrive la sua come «una famiglia molto unita » priva dell’omertà di cui è stata incolpata. Un’accusa che lo lascia «abbastanza indifferente». 🔗 Leggi su Panorama.it

