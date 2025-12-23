Garlasco Non ho ucciso Chiara Poggi | Andrea Sempio e il secondo Natale da indagato
Andrea Sempio torna a commentare il caso di Garlasco, ribadendo con fermezza di non essere responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo essere stato nuovamente indagato, l’intervista si concentra sulla sua versione dei fatti, offrendo un approfondimento su un procedimento giudiziario che ha suscitato molte discussioni. In un contesto di inchiesta e di incertezza, Sempio si presenta con chiarezza e sobrietà, distinguendosi per la volontà di far conoscere la propria posizione.
«Natale da sospetto assassino», osserva Alessandro Sallusti introducendo l’intervista. Andrea Sempio torna così a parlare pubblicamente del delitto di Garlasco e lo fa con una frase netta: «Non ho ucciso Chiara Poggi ». L’uomo, indagato per l’omicidio della ragazza avvenuto nel 2007, si racconta a 10 Minuti su famiglia, amicizia con Marco Poggi e vita privata. Famiglia e legami: tornare a casa da sospetto. Sempio è tornato a casa dei genitori dopo la riapertura dell’inchiesta. Descrive la sua come «una famiglia molto unita » priva dell’omertà di cui è stata incolpata. Un’accusa che lo lascia «abbastanza indifferente». 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: “Non ho ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, Andrea Sempio in tv: parla anche di Alberto Stasi
Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
Non ho ucciso Chiara Poggi, Andrea Sempio parla ancora; Sempio: “Non ho ucciso io Chiara. Il Natale? Non riesco a distogliere la testa”; Delitto Garlasco, Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi; Garlasco, Sempio in tv: «Non ho ucciso Chiara. Stasi forse è in carcere da innocente e se succedesse anche a me? Sono amato ma non ho....
Garlasco, «Non ho ucciso Chiara Poggi»: Andrea Sempio e il (secondo) Natale da indagato - Andrea Sempio a 10 Minuti nega l’omicidio di Chiara Poggi: famiglia, amicizia con Marco Poggi, amori e le sue parole sul caso Garlasco. panorama.it
Garlasco, Sempio: "Non ho ucciso Chiara. Mi tormenta l'idea di fare la fine di Stasi, che forse è in carcere da innocente" - Il giallo di Garlasco continua e dopo l'incidente probatorio rompe il silenzio Andrea Sempio: "Non ho ucciso Chiara Poggi, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. affaritaliani.it
Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio in tv: “Non ho ucciso Chiara Poggi”. E su Stasi dice una frase che spiazza - Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, parla in tv e nega ogni responsabilità. affaritaliani.it
Garlasco, Andrea Sempio prepara la strategia difensiva - Vita in diretta 12/12/2025
"Non ho ucciso Chiara Poggi", la verità di Andrea Sempio su Garlasco x.com
Caso Garlasco, parla Sempio: "Non ho ucciso Chiara, si chiarirà tutto" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.