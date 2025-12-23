Nel caso Garlasco, si è recentemente diffusa un’intercettazione di Alberto Stasi in cui si discute del DNA, intercettazione avvenuta con il suo avvocato, Angelo Giarda. Quest’ultimo, deceduto in seguito a complicanze legate al Covid, aveva rappresentato una figura chiave nel processo. La vicenda si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica, alimentando nuovi spunti di riflessione sul procedimento giudiziario e sui protagonisti coinvolti.

Nella nuova puntata mediatica del caso Garlasco spunta l’intercettazione di Alberto Stasi che parla del Dna con il suo avvocato, Angelo Giarda, che poi morì per le conseguenze legate all'infezione da Covid. Quest’audio viene fatto ascoltare nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, programma di approfondimento dei temi d’attualità, in onda tutti i lunedì alle 21.30 su Rete4 e condotto da Nicola Porro. Nell’audio la conversazione tra i due è chiara, comincia l’avvocato Giarda: “Dice che hanno trovato tracce ematiche nelle unghie della Chiara, perché le hanno estrapolate dalle unghie”. Ribatte Stasi: “Spero che non sia quando mi schiacciava lei un foruncolino, quando mi schiacciava un foruncolino sulla schiena”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'intercettazione choc di Alberto Stasi: "Il foruncolo e il sangue"

