Garlasco Lino Banfi e l’omicidio | Per me è stata una donna

Lino Banfi ha commentato l’indagine sull’omicidio di Garlasco, affermando di avere una propria opinione sulla vicenda. Durante il podcast di Hoara Borselli, ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando che la sua impressione riguarda una donna coinvolta nel caso. Le sue parole riflettono un pensiero personale su un episodio di cronaca che ha suscitato attenzione e discussione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.