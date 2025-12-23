Garlasco Lino Banfi e l’omicidio | Per me è stata una donna
Lino Banfi ha commentato l’indagine sull’omicidio di Garlasco, affermando di avere una propria opinione sulla vicenda. Durante il podcast di Hoara Borselli, ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando che la sua impressione riguarda una donna coinvolta nel caso. Le sue parole riflettono un pensiero personale su un episodio di cronaca che ha suscitato attenzione e discussione.
(Adnkronos) – "Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza". Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli 'Sette vite', esprime il proprio parere sull'indagine relativa all'omicidio di Garlasco. Alberto Stasi è stato condannato per il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. L'inchiesta ha ripreso vigore negli ultimi mesi è . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: “Ho una brutta notizia”. Lino Banfi, l’annuncio è inaspettato: tristezza infinita
Leggi anche: “Ho una brutta notizia”. Lino Banfi, annuncio ufficiale e inaspettato: tristezza nel pubblico
“Garlasco, la mia idea È stata una donna.” Le parole di Lino Banfi nell’intervista a Sette Vite Podcast. Guarda la puntata completa su YouTube e Spotify! Link: youtu.be/VdgiOnNDTrksi… x.com
LINO BANFI cittadino onorario di SAN SEVERO La cerimonia il 2 gennaio, al Teatro Verdi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.