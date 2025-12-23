Garlasco Lino Banfi e l’omicidio | Per me è stata una donna

Lino Banfi ha commentato l’indagine sull’omicidio di Garlasco, affermando di avere una propria opinione sulla vicenda. Durante il podcast di Hoara Borselli, ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando che la sua impressione riguarda una donna coinvolta nel caso. Le sue parole riflettono un pensiero personale su un episodio di cronaca che ha suscitato attenzione e discussione.

(Adnkronos) – "Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza". Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli 'Sette vite', esprime il proprio parere sull'indagine relativa all'omicidio di Garlasco. Alberto Stasi è stato condannato per il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. L'inchiesta ha ripreso vigore negli ultimi mesi.

