Garlasco Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi | Una donna

Recenti dichiarazioni di Lino Banfi hanno suscitato attenzione riguardo alla vicenda di Chiara Poggi a Garlasco. L’attore ha condiviso il suo punto di vista sulla tragica scomparsa, aggiungendo un’ulteriore sfumatura alle molte teorie esistenti. Questo intervento si inserisce nel dibattito pubblico che, nel corso degli anni, ha visto coinvolti vari protagonisti e opinioni, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla vicenda.

Tra le infinite teorie che negli anni si sono inseguite sul Garlasco, ecco che nelle ultime ore se n’è aggiunta una nuova: quella di Lino Banfi. L’attore, ospite del podcast Sette vite condotto da Hoara Borselli, ha voluto dire la sua su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni, tornando sull’omicidio di Chiara Poggi e sugli sviluppi più recenti dell’inchiesta che punta ad Andrea Sempio. Il delitto risale all’agosto del 2007: Chiara Poggi viene uccisa nella sua abitazione di Garlasco e, dopo un lungo iter giudiziario, Alberto Stasi viene condannato in via definitiva. Negli ultimi mesi, però, è finito nel registro degli indagati proprio Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..." Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” Leggi anche: Garlasco, il mistero della donna con la borsa presente sulla scena subito dopo la morte di Chiara Poggi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso Garlasco, scontro sulla perizia Albani. Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio" - Al podcast "Sette Vite", Lino Banfi ha confessato di ritenere che sia stata una donna a colpire a morte con qualche oggetto Chiara Poggi ... virgilio.it

Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” - Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli 'Sette vite', esprime il proprio parere sull'indagine relativa all'omicidio ... msn.com

Garlasco News: Chi era davvero Chiara Poggi?

“Garlasco, la mia idea È stata una donna.” Le parole di Lino Banfi nell’intervista a Sette Vite Podcast. Guarda la puntata completa su YouTube e Spotify! Link: youtu.be/VdgiOnNDTrksi… x.com

LINO BANFI cittadino onorario di SAN SEVERO La cerimonia il 2 gennaio, al Teatro Verdi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.