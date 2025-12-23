A Garlasco, nel Pavia, sono state rinvenute nuove impronte di scarpe in cima alle scale, attribuite a uno dei numerosi frammenti di impronte repertati nel 2007 dal Ris di Parma. Armando Palmegiani ha precisato che la nuova impronta non corrisponde alla palmare 33 trovata sul muro, evidenziando l'importanza di analisi dettagliate per chiarire le circostanze.

Garlasco (Pavia), 23 dicembre 2025 – “ È una delle decine di frammenti di impronte repertate nel 2007 dal Ris di Parma. E non c’è corrispondenza con la palmare 33 sul muro della scala”. Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, commenta così l’indiscrezione lanciata dal Tg1 nell’edizione serale di domenica su una ‘nuova’ impronta di suola di scarpe in cima alle scale dove fu trovato il corpo della vittima. La Procura di Pavia ieri non ha né confermato né smentito la notizia sulla “nuova ricostruzione degli inquirenti”, con la relazione del Ris di Cagliari già consegnata ma secretata e le altre consulenze disposte dalla Procura che non sarebbero ancora state depositate, tra cui un ulteriore approfondimento affidato allo stesso Ris di Cagliari e le verifiche medico-legali di cui è stata incaricata l’antropologa Cristina Cattaneo, che ha anche effettuato le misurazioni antropometriche sull’indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la nuova impronta della suola di scarpe in cima alle scale: per Armando Palmegiani “non c’è nessuna corrispondenza con la palmare 33 sul muro”

