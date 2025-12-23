Garlasco il legale di Sempio | L' impronta di scarpa? Come finirà a processo

L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, commenta l’impronta di scarpa trovata nel caso di Garlasco, sottolineando che il punto sarà oggetto di analisi e potenzialmente di procedimento giudiziario. La vicenda, discussa oggi a Mattino Cinque con Francesco Vecchi, si inserisce nel contesto di un’indagine complessa condotta dalla procura di Pavia. La posizione dell’avvocato evidenzia l’attuale fase processuale e le future valutazioni legali.

A Mattino Cinque il delitto di Garlasco ha tenuto banco anche oggi. Tra gli ospiti di Francesco Vecchi anche Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia. A un certo punto il conduttore ha chiesto al legale un commento sull'ultima indiscrezione emersa dalle indagini, ovvero la "nuova impronta di scarpa che sarebbe compatibile come posizione e che la procura potrebbe individuare come l'impronta di uno dei possibili assassini di Chiara Poggi ed è compatibile con l'impronta della mano che per la procura è riconducibile alla mano di Sempio". A proposito di quest'ultimo punto, il riferimento è alla cosiddetta "impronta 33", individuata sul muro in cima alle scale che portano alla cantina di casa Poggi, proprio dove è stato trovato il corpo della vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

