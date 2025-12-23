Andrea Sempio, residente a Garlasco, si confronta pubblicamente sulla sua situazione, esprimendo paura di essere ingiustamente coinvolto in un procedimento penale. Il padre commenta il momento difficile, sottolineando la determinazione della famiglia di affrontare con fermezza le difficoltà. In un'intervista, Sempio riflette anche sul suo Natale, condividendo il desiderio di trascorrerlo con la famiglia nonostante le preoccupazioni che gravano sulla loro quotidianità.

“Come sarà il mio Natale? Lo passerò con la mia famiglia nel miglior modo possibile ma non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro”. Andrea Sempio è ospite di “10 minuti” nella puntata in onda lunedì 22 dicembre su Rete 4 e si racconta ad Alessandro Sallusti, che ricorda come la sua vita sia stata stravolta dopo che l’11 marzo di quest’anno è tornato a essere nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In attesa di conoscere il proprio destino, Sempio lavora come impiegato di telefonia in un centro commerciale e nello studio del programma Mediaset risponde a domande che vanno dalla spiritualità al legame con la famiglia e con Marco Poggi, il fratello della giovane uccisa il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio in tv: “Ho paura di trovarmi in galera da innocente come Stasi”. E il padre aggiunge: “Adesso diventiamo cattivi, noi stiamo in piedi per la rabbia”

