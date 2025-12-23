Gallico rende omaggio a Pasquale Mazzùda oggi una via porta il suo nome
E’ stata intitolata a Pasquale Mazzù una via del quartiere di Gallico Superiore: l’uomo era stato internato in un campo di concentramento nel 1943 dopo aver rifiutato di collaborare con le truppe tedesche e poi insignito della croce al merito di guerra, il quale una volta tornato alla vita civile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
