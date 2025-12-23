Gallico rende omaggio a Pasquale Mazzù da oggi una via porta il suo nome
A Gallico, una via è stata dedicata a Pasquale Mazzù, riconosciuto per il suo coraggio durante la Seconda guerra mondiale. Internato in un campo di concentramento nel 1943 per aver rifiutato di collaborare con le truppe tedesche, Mazzù ha ricevuto la croce al merito di guerra. La nuova denominazione rappresenta un omaggio alla sua memoria e al suo valore civile.
È stata intitolata a Pasquale Mazzù una via del quartiere di Gallico Superiore: l’uomo era stato internato in un campo di concentramento nel 1943 dopo aver rifiutato di collaborare con le truppe tedesche e poi insignito della croce al merito di guerra, il quale una volta tornato alla vita civile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
