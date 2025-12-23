Gallico rende omaggio a Pasquale Mazzù da oggi una via porta il suo nome

A Gallico, una via è stata dedicata a Pasquale Mazzù, riconosciuto per il suo coraggio durante la Seconda guerra mondiale. Internato in un campo di concentramento nel 1943 per aver rifiutato di collaborare con le truppe tedesche, Mazzù ha ricevuto la croce al merito di guerra. La nuova denominazione rappresenta un omaggio alla sua memoria e al suo valore civile.

