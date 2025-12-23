Galeries Lafayette il magazzino più iconico di Parigi apre a una vendita storica | cosa sta succedendo davvero dietro le quinte

Galeries Lafayette, simbolo storico di Parigi, annuncia una vendita importante. Questo grande magazzino, situato nel cuore della città, rappresenta più di un semplice spazio commerciale: è un elemento della cultura e dell’identità parigina. Con una storia di oltre un secolo, il suo ruolo nel rapporto tra consumo, lusso e trasformazione urbana rimane centrale. Ecco cosa sta realmente accadendo dietro le quinte di questa operazione.

BHV Marais (meglio conosciuto come Galeries Lafayette) non è solo un grande magazzino. È un pezzo di Parigi, una facciata che guarda l’Hôtel de Ville da più di un secolo e un luogo che, nel bene e nel male, ha sempre raccontato il rapporto della città con il consumo, il lusso e la trasformazione urbana. Oggi, però, quella storia sembra pronta a cambiare capitolo. BHV Marais, Galeries Lafayette, il grande magazzino di Parigi è (di nuovo) in bilico. Il gruppo Galeries Lafayette ha confermato di aver avviato negoziazioni esclusive con un investitore anglo-americano per la vendita della proprietà immobiliare dell’edificio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

