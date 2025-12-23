GACHIAKUTA | annunciato il videogioco ufficiale ispirato all’anime

Com2uS ha annunciato l’uscita di GACHIAKUTA: The Game, un survival action RPG ispirato all’omonimo anime e manga. Il titolo promette un’esperienza coinvolgente e fedele all’universo originale, offrendo ai fan la possibilità di immergersi in un mondo ricco di avventure. La pubblicazione del gioco rappresenta un passo importante per gli appassionati che desiderano approfondire la storia e i personaggi di GACHIAKUTA attraverso una nuova modalità di intrattenimento.

Com2uS ha annunciato ufficialmente GACHIAKUTA: The Game, nuovo survival action RPG ispirato all'anime e manga di successo GACHIAKUTA. Il titolo è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, ma al momento non è stata comunicata alcuna finestra di uscita. Il progetto nasce come adattamento diretto dell'opera originale creata dal mangaka Kei Urana, con il contributo visivo dei graffiti di Hideyoshi Andou, una collaborazione artistica che ha reso GACHIAKUTA immediatamente riconoscibile per il suo stile crudo, urbano e fortemente espressivo. Il videogioco punta a mantenere intatta questa identità visiva, trasportandola in un contesto interattivo senza edulcorazioni.

