gabriele di genova inizia a esplorare il mondo dello spettacolo

Gabriele Di Genova inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo, portando con sé curiosità e entusiasmo. Sin dalla giovane età, ha mostrato interesse per moda, recitazione e intrattenimento, sviluppando competenze e passione in questi ambiti. La sua esperienza si arricchisce di nuove sfide e opportunità, segnando l'inizio di un percorso professionale dedicato alla creatività e all'espressione artistica.

Un bambino curioso e energico racconta la sua voglia di imparare tra moda, recitazione e divertimento. Gabriele Di Genova ha 10 anni, vive a Ortucchio, in Abruzzo, ed è un bambino curioso ed energico, con una naturale voglia di esprimersi. Alto 145 cm, occhi verdi e capelli castani, si affaccia al mondo dello spettacolo con entusiasmo, spontaneità e tanta voglia di imparare, senza perdere la leggerezza tipica della sua età. Gabriele, so che il mondo dello spettacolo ti incuriosisce molto. Cosa ti piacerebbe fare?. «Un po' di tutto: mi piace posare per le foto, sfilare e anche provare a recitare.

