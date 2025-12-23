Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, è al centro di voci di mercato provenienti dal Brasile, dove alcuni club di Serie A stanno valutando un possibile trasferimento. Con un percorso professionale che include anche un passato con la maglia della Juventus, il giocatore rappresenta un’opzione interessante per le squadre italiane in cerca di rafforzamenti offensivi. La situazione rimane da monitorare, con le trattative che potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

ed ex obiettivo della Juventus. Il mercato invernale del Milan si preannuncia come un incrocio strategico di alto profilo, caratterizzato da un possibile avvicendamento tra giocatori internazionali. Se da un lato la dirigenza ha già formalizzato l’innesto di Niclas Füllkrug per risolvere le criticità nel ruolo di centravanti, dall’altro è esploso il caso relativo a Christopher Nkunku. Nonostante l’esborso di circa 37 milioni di euro sostenuto in estate, il francese non è riuscito a entrare nelle grazie di Massimiliano Allegri, restando ancora a secco di reti in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gabriel Jesus in Serie A, dal Brasile sono sicuri: ecco quale club pianifica l’assalto all’attaccante dell’Arsenal

Leggi anche: Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: una big italiana è pronta a prenderlo in prestito. I dettagli della possibile trattativa

Leggi anche: Gabriel Jesus Juve, rottura in vista con l’Arsenal? Dall’Inghilterra includono anche i bianconeri nella corsa. Quali sono gli ostacoli per arrivare all’attaccante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Abbiate fede in Gabriel Jesus; Mercato Milan, spunta la pista Gabriel Jesus: occasione di lusso dall'Arsenal; Gabriel Jesus debutterà in Serie A? Quella squadra vuole fare sul serio per l’attaccante ex Manchester City; Esclusiva , Milan-Gabriel Jesus: valutazioni in corso.

Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: una big italiana è pronta a prenderlo in prestito. I dettagli della possibile trattativa - Le ultime Il mercato invernale del Milan potrebbe diventare uno dei più ... calcionews24.com