Furto al museo di Pantani Il ladro è un 28enne ravennate Subito arrestato dai carabinieri
Un 28enne ravennate è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato un furto allo Spazio Pantani di Cesenatico. Il museo, dedicato al celebre ciclista, conservava cimeli e trofei del campione. L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e garantito la sicurezza delle opere esposte. L’episodio sottolinea l’importanza di misure di tutela nei luoghi culturali e sportivi.
Un ladro solitario, ravennate, ha preso di mira lo Spazio Pantani di Cesenatico, il museo multimediale dove sono raccolti i cimeli ed i trofei del grande campione di ciclismo. All’alba di domenica è suonato l’allarme e la responsabile del museo, Serena Boschetti, nipote del "Pirata", è stata letteralmente buttata giù dal letto dalla telefonata che l’avvisava di una possibile intrusione. La donna ha chiamato subito i carabinieri ed una volante è intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare il responsabile del furto. Si tratta di un 28enne ravennate, bloccato, mentre si stava allontanando con la refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Napoli, ladro in bici per un furto “all’antica”: arrestato 46enne dai Carabinieri
Leggi anche: Assalto notturno a due vetrine in zona mare. Un 28enne subito arrestato dai carabinieri
Furto al museo di Pantani. Il ladro è un 28enne ravennate. Subito arrestato dai carabinieri; Colpo allo Spazio Pantani. Ladro preso con 270 euro; Colpo allo Spazio Pantani Ladro preso con 270 euro; “Spazio Pantani” nel mirino: ladro italiano arrestato all’alba, recuperati 270 euro.
Colpo allo Spazio Pantani. Ladro preso con 270 euro - Arrestato dai carabinieri un 28enne che aveva ripulito il registratore di cassa. msn.com
Il furto al Louvre come quello in "Lupin". Il museo da sempre protagonista di tanti film - Ladri vestiti da operai hanno usato un montacarichi e rubato 8 gioielli: per dinamica e location, il sembra essere uscito direttamente dalla sceneggiatura Il colpo messo a segno nel più famoso e ... rainews.it
IL RITORNO DEL BRONZETTO. Torna al Museo archeologico di Bologna, dopo il furto perpetrato nel 1963, un raffinato bronzetto etrusco rappresentante un guerriero. Il prezioso reperto si trovava negli Stati Uniti ed è stato reso possibile dalla collaborazione t - facebook.com facebook
Il museo del #Louvre di #Parigi non ha aperto oggi a causa dello sciopero dei lavoratori annunciato dalle tre principali sigle sindacali, Cfdt, Cgt e Sud. I lavoratori chiedono personale extra e misure per contrastare il sovraffollamento e le carenze in materia di s x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.