Un 28enne ravennate è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato un furto allo Spazio Pantani di Cesenatico. Il museo, dedicato al celebre ciclista, conservava cimeli e trofei del campione. L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e garantito la sicurezza delle opere esposte. L’episodio sottolinea l’importanza di misure di tutela nei luoghi culturali e sportivi.

Un ladro solitario, ravennate, ha preso di mira lo Spazio Pantani di Cesenatico, il museo multimediale dove sono raccolti i cimeli ed i trofei del grande campione di ciclismo. All’alba di domenica è suonato l’allarme e la responsabile del museo, Serena Boschetti, nipote del "Pirata", è stata letteralmente buttata giù dal letto dalla telefonata che l’avvisava di una possibile intrusione. La donna ha chiamato subito i carabinieri ed una volante è intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare il responsabile del furto. Si tratta di un 28enne ravennate, bloccato, mentre si stava allontanando con la refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto al museo di Pantani. Il ladro è un 28enne ravennate. Subito arrestato dai carabinieri

Leggi anche: Napoli, ladro in bici per un furto “all’antica”: arrestato 46enne dai Carabinieri

Leggi anche: Assalto notturno a due vetrine in zona mare. Un 28enne subito arrestato dai carabinieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Furto al museo di Pantani. Il ladro è un 28enne ravennate. Subito arrestato dai carabinieri; Colpo allo Spazio Pantani. Ladro preso con 270 euro; Colpo allo Spazio Pantani Ladro preso con 270 euro; “Spazio Pantani” nel mirino: ladro italiano arrestato all’alba, recuperati 270 euro.

Colpo allo Spazio Pantani. Ladro preso con 270 euro - Arrestato dai carabinieri un 28enne che aveva ripulito il registratore di cassa. msn.com