furto al louvre il museo rafforza i sistemi di sicurezza

Un montacarichi si è sollevato sulla sua gru verso il Museo del Louvre, a Parigi, ma questa volta non si trattava di ladri di gioielli. Erano operai che installavano le sbarre di sicurezza alla finestra utilizzata per irrompere nella Galleria Apollo del museo parigino durante la straordinaria rapina di ottobre. Il museo più visitato al mondo sta lentamente facendo i conti con le carenze di sicurezza emerse dopo il colpo, mentre gli investigatori sono alla ricerca dei gioielli della corona scomparsi per un valore di 102 milioni di dollari. Due mesi fa il clamoroso colpo. Con il Louvre chiuso, gli addetti alla manutenzione, dotati di caschi di sicurezza e giubbotti ad alta visibilità, sono saliti sul montacarichi fino a un balcone del secondo piano per fissare nuove sbarre di metallo all’esterno dell’ormai famosa finestra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

