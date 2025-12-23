Furti nelle auto durante le feste rubato anche un cesto natalizio | denunciata una coppia

Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre i militari della Stazione carabinieri di Lanciano, con il supporto del personale della Compagnia carabinieri di Ortona, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi, un 53enne e una 52enne residenti a Vasto, ritenuti responsabili di una serie di.

Natale fuori casa: come proteggerla dai furti durante le feste - Durante le festività natalizie e di fine anno milioni di italiani si allontanano da casa, tra viaggi, visite ai parenti, cene e shopping. polesine24.it

Colpi in case e auto, a processo. Raffica di furti durante le feste. Tredici imputati per oltre trenta raid - Razzie in abitazioni, garage, auto in sosta e magazzini di società per bottini che ‘oscillavano’ tra il denaro e i gioielli, senza disdegnare bancomat, attrezzi da giardinaggio, pc e cellulari. msn.com

Treviso Provincia, Venezia | Rapine violente e furti su auto, fermata la banda sospettata di aver colpito anche nella Marca - facebook.com facebook

