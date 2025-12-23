Furti in farmacia negozi e mercatini Il giudice la manda in carcere

Una ladra è stata arrestata dopo aver commesso furti in farmacia, negozi e mercatini. Scoperta dai proprietari, ha tentato di fuggire nel centro cittadino, lasciando cadere gli slip sottratti da un negozio di biancheria intima. Il giudice ha disposto la sua custodia cautelare in carcere.

Ladra scoperta dai proprietari dei punti vendita derubati, fugge in pieno centro lanciando gli slip che aveva sottratto in un negozio di biancheria intima. Tuttavia, viene fermata dalle commesse e consegnata ai carabinieri. I militari quando la prendono in consegna, scoprono che il giorno prima aveva portato a termine un furto in una farmacia, la portano in caserma e la arrestano. Una donna di 47 anni straniera e senza fissa dimora è stata protagonista di alcuni episodi che hanno portato al suo arresto, nel fine settimana appena trascorso. Dapprima la 47enne, il 17 dicembre, si era resa responsabile di un furto di alcuni oggetti del valore di poche decine di euro da un espositore della farmacia di via Macallè.

