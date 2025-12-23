I furti in autogrill con vetture prese a noleggio rappresentano un fenomeno in crescita. Un episodio avvenuto a Osio Sopra ha portato all'apertura di indagini che hanno scoperto una serie di furti simili, tutti realizzati con metodi analoghi. Questa situazione evidenzia l'importanza di prestare attenzione alle misure di sicurezza e di monitorare attentamente le auto a noleggio durante le soste.

OSIO SOPRA Tutto è partito da un furto in un autogrill. E indagando ne sono stati coperti molti altri messi a segno con la stessa tecnica. Un uomo è in carcere e altri due sono ricercati per un’operazione della Polizia stradale di Seriate. L’episodio che ha dato il via all’ indagine è avvenuto nell’area di servizio Brembo sud, sull’autostrada A4, nel territorio di Osio Sopra in gennaio. Due donne hanno subito il furto delle proprie borse, mentre si trovavano all’interno dei locali Autogrill. Sono stati subito acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di verificare la presenza di due uomini i quali, avvicinatisi alle vittime, approfittando di un momento di distrazione, con un gesto repentino si erano appropriati delle due borse delle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

