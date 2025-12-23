Furti in abitazione nel veronese fermata banda di albanesi

A seguito di un aumento dei furti in abitazione nel veronese tra novembre e dicembre, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine. Questa ha portato al fermo di una banda di cittadini albanesi sospettata di essere coinvolta in diverse incursioni. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire ulteriori episodi nel territorio.

