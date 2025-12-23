Furti in abitazione nel veronese fermata banda di 4 albanesi

La Polizia di Stato di Verona ha fermato una banda di quattro cittadini albanesi, tra i 25 e i 28 anni, sospettati di aver commesso diversi furti in abitazione nella zona veronese. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica, ha portato alla loro individuazione e fermo, contribuendo a rafforzare la sicurezza nel territorio. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

VERONA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha eseguito il fermo nei confronti di 4 albanesi, di età tra i 25 e i 28 anni, in quanto ritenuti responsabili di furti in abitazione commessi in territorio Veronese. L’indagine è stata avviata a seguito di un sensibile aumento dei furti in abitazione, registratosi tra i mesi di novembre e dicembre. E’ stata individuata l’auto utilizzata da quella che si è poi rivelata essere una vera e propria banda specializzata nei furti in abitazione. Il gruppo criminale operava in tutti i quartieri cittadini, in orario pomeridiano e serale, adottando sempre la stessa tecnica: dopo aver individuato l’abitazione da depredare, due componenti rimanevano nell’auto, allo scopo di sorvegliare l’area circostante, mentre altri due scendevano, muniti di strumenti atti all’effrazione, tra cui anche un flessibile contenuto in un borsone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Pordenone, 13 furti in abitazione: arrestati due albanesi Leggi anche: Furti a raffica: scacco matto alla "banda degli albanesi" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Furti in abitazione nel veronese, fermata banda di 4 albanesi. Furti in abitazione nel veronese, fermata banda di 4 albanesi - VERONA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha eseguito il fermo nei confronti di 4 albanesi, di età tra i 25 e i 28 anni, in qua ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Presa la banda dei furti nelle abitazioni: quattro fermati. Ecco come facevano - La polizia ha fermato quattro giovani, ritenuti responsabili dei numerosi furti nelle abitazioni nei diversi quartieri di Verona. veronaoggi.it

Furti in abitazione nel Veronese, quattro arresti - La Polizia di Stato di Verona, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fermato quattro cittadini albanesi di età compresa tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di nume ... msn.com

Spesso nel periodo delle feste si concentrano la maggior parte di furti in abitazione, ecco come diminuire il rischio di una visita indesiderata. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.