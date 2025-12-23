Furti di prodotti ittici per 700mila euro in due ai domiciliari
Due persone sono state poste agli arresti domiciliari dopo aver commesso circa 220 furti di prodotti ittici nel corso di un anno e mezzo. L’indagine ha accertato un danno stimato in circa 700mila euro, frutto di un’attività criminosa all’interno del magazzino dell’azienda di appartenenza. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alla tutela delle risorse aziendali nel settore ittico.
In un anno e mezzo, introducendosi all'interno del magazzino dell'azienda della quale erano dipendenti, avrebbero messo a segno circa 220 furti di prodotti ittici per un valore di circa 700mila euro. Con queste accuse due uomini – un 60enne di Piano di Sorrento ed un 41enne di Torre Annunziata – sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Sorrento. Nel marzo del 2023, secondo una ricostruzione degli investigatori coordinati dalla Procura del Tribunale d Torre Annunziata, si sono verificati i primi episodi di sottrazione della merce.
