Due persone sono state poste agli arresti domiciliari dopo aver commesso circa 220 furti di prodotti ittici nel corso di un anno e mezzo. L’indagine ha accertato un danno stimato in circa 700mila euro, frutto di un’attività criminosa all’interno del magazzino dell’azienda di appartenenza. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alla tutela delle risorse aziendali nel settore ittico.

Tempo di lettura: < 1 minuto In un anno e mezzo, introducendosi all’interno del magazzino dell’azienda della quale erano dipendenti, avrebbero messo a segno circa 220 furti di prodotti ittici per un valore di circa 700mila euro. Con queste accuse due uomini – un 60enne di Piano di Sorrento ed un 41enne di Torre Annunziata – sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Sorrento. Nel marzo del 2023, secondo una ricostruzione degli investigatori coordinati dalla Procura del Tribunale d Torre Annunziata, si sono verificati i primi episodi di sottrazione della merce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti di prodotti ittici per 700mila euro, in due ai domiciliari

Leggi anche: Furti di pesce per oltre 700mila euro: due arresti tra Piano di Sorrento e Torre Annunziata

Leggi anche: Sanzioni per 50.000 euro e 2 tonnellate di prodotti ittici sequestrati: i controlli sulla filiera della pesca fra Abruzzo e Molise [FOTO]

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Piano di Sorrento, 220 furti di prodotti ittici dal valore di 700mila euro: due arresti - Nella mattinata odierna, a Piano di Sorrento e Angri, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato, e in questo momento si trovano agli ... msn.com