Due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver orchestrato un ampio giro di furti di prodotti ittici tra Piano di Sorrento e Torre Annunziata, causando un danno economico superiore a 700.000 euro. L’indagine ha permesso di smantellare un’attività illecita che coinvolgeva numerosi episodi di furto nel settore della pesca e della distribuzione alimentare.

Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver messo in piedi un vasto giro di furti di prodotti ittici, causando un danno economico stimato in oltre 700mila euro. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento, a Piano di Sorrento e ad Angri, in esecuzione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furti di pesce per oltre 700mila euro: due arresti tra Piano di Sorrento e Torre Annunziata

