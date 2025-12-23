Furgone scende dalla provinciale e si ribalta rimanendo in bilico a bordo strada

Qualche momento di paura, disagi alla viabilità, ma per fortuna nessun ferito oggi a Torre de' Busi dove un furgone è uscito di strada rimanendo poi in bilico a lato della carreggiata. Uno scenario senza dubbio insolito notato da passanti e automobilisti in transito dal comune della Valle San. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Finisce fuori strada e il furgone si ribalta: incidente sulla provinciale Lanciano-Fossacesia Leggi anche: Incidente sulla provinciale: col furgone fuori strada, poi si ribalta. Ferita una donna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pauroso incidente sulla provinciale: urta il palo della luce e si ribalta. Ferito il conducente. Furgone scende dalla provinciale e si ribalta rimanendo in bilico a bordo strada - Disagi alla viabilità per diverse ore con le auto costrette a fare il giro lungo da Valcava ... leccotoday.it

Scende in tempo dal furgone che si incendia dopo l'incidente - Intervento dei vigili del fuoco nel corso della notte alle porte di Carpaneto lungo la strada provinciale 6. ilpiacenza.it

Incidente sulla provinciale: col furgone fuori strada, poi si ribalta. Ferita una donna - Un incidente stradale si è verificato nella nottata di ieri sulla Strada Provinciale SP15 che collega Novoli a Veglie, coinvolgendo un furgone che è uscito di strada e si è capovolto. quotidianodipuglia.it

Scende dall'auto per cambiare una gomma, ma viene travolto da un furgone: morto 50enne >> https://buff.ly/RZwWvBe - facebook.com facebook

Scende dall'auto per un guasto, viene travolto e ucciso da un furgone: muore 50enne nel Tarantino x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.