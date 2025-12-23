Furgone ariete contro il negozio Messi in fuga da allarme e fumo
Nella notte tra domenica e lunedì, un furgone ha sfondato le vetrine di un negozio a Siziano, in provincia di Pavia. L’allarme e il fumo generato da un fumogeno hanno spinto i ladri a fuggire senza riuscire a portare via nulla. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori danni, mentre le indagini sono in corso per identificare i responsabili.
SIZIANO (Pavia) L'allarme e il fumogeno hanno costretto i ladri a scappare a mani vuote. Erano arrivati nella notte tra domenica e ieri nel piazzale del Tigros di via Bergamo. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un furgone chiaro arrivato davanti al supermercato all'1,20. Dopo aver usato il mezzo come ariete per ricavarsi un accesso al negozio, tre persone che indossavano abiti scuri e un cappuccio a coprire la testa, sono riusciti a entrare. Appena si sono aperti un varco e hanno avuto accesso al punto vendita con l'intenzione di raggiungere gli uffici in modo da puntare dritto alla cassaforte che avrebbero voluto scardinare per portarsela via molto probabilmente in modo da poterla aprire con tutta la tranquillità necessaria, però è scattato l'antifurto.
