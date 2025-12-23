Fuochi d' artificio sparati nella zona dell' ex manifattura | Animali impazziti
Riceviamo e pubblichiamo il video di un lettore che immortala fuochi d'artificio sparati nella zona dell'ex manifattura Tabacchi nella serata del 22 dicembre: «Gli animali impazziscono, e sarà sempre peggio, un posteggio in via Montebello che si presta all’uso di botti, fuochi, petardi». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
