Funicolare Como-Brunate ferma per quasi tre mesi | chiusura dal 12 gennaio

La funicolare Como-Brunate sarà chiusa dal 12 gennaio al 31 marzo 2026, per lavori di manutenzione. La riapertura è prevista per il 1° aprile. Durante questo periodo, il servizio sarà sospeso per garantire interventi di miglioramento e sicurezza dell’impianto. Si consiglia di pianificare eventuali spostamenti alternativi e di consultare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli.

