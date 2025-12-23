Fullkrug visite terminate in clinica privata | prossima tappa Casa Milan | PM

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Direzione Casa Milan. Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto, continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Come filmato dal nostro Stefano Bressi, il calciatore tedesco è uscito dalla Columbus Clinic Center dopo ulteriori visite approfondite. Ora direzione Casa Milan. Ecco il video per Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

VIDEO MN - L'arrivo di Fullkrug alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan.

fullkrug visite terminate clinicaMilan, visite mediche per Fullkrug - È il giorno delle visite mediche per Niclas Fullkrug alla clinica 'La Madonnina'. msn.com

fullkrug visite terminate clinicaFullkrug al Milan, l'arrivo a La Madonnina per le visite mediche. VIDEO - Si trasferisce al Milan dal West Ham con la formula del prestito gratuito fino a giugno, con diritto d ... sport.sky.it

fullkrug visite terminate clinicaMilan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche - Tutti i dettagli Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo concreto: Niclas Füllkrug è ... calcionews24.com

