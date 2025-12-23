Fullkrug Milan il bomber rossonero ha concluso le visite mediche | partito il conto alla rovescia per averlo a disposizione

Niclas Fullkrug ha completato le visite mediche con il Milan, segnando l'inizio della sua avventura con il club. Ora si attende solo il momento in cui l’attaccante tedesco potrà essere a disposizione della squadra, portando nuove possibilità offensive. Il percorso di integrazione prosegue, e i tifosi attendono con fiducia il suo debutto ufficiale in maglia rossonera.

Fullkrug Milan, visite mediche concluse: primi passi in rossonero per l'attaccante tedesco. Ecco quando il giocatore sarà a disposizione L'avventura di Niclas Fullkrug al Milan è pronta a entrare nel vivo. Nella mattinata odierna l'attaccante tedesco ha completato con successo le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano, ultimo passaggio sanitario prima della .

