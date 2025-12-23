Fullkrug al Milan | la giornata decisiva per l’attaccante del West Ham
Milano si sveglia con un nome che rimbalza tra chat, bar e radio sportive: Füllkrug. Un centravanti d’area, una promessa di gol. Oggi potrebbe essere il giorno che divide l’attesa dalle risposte. Füllkrug al Milan, il profilo che intriga. Il Milan cerca un attaccante di peso. Un nove che conosca l’arte della sponda e del gol semplice. Niclas Füllkrug (o Fullkrug, nella grafia senza umlaut) corrisponde al profilo: piede forte, gioco spalle alla porta, presenza aerea. Nel 2022-23 è stato capocannoniere della Bundesliga ex aequo con 16 reti. Ha inciso anche in Champions League 2023-24, con gol pesanti nel cammino del Borussia Dortmund fino alla finale. 🔗 Leggi su Serieanews.com
