Fs cede al Comune nuove aree | come cambia la stazione Campi Flegrei
Cambia volto la stazione dei Campi Flegrei. Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, due società del gruppo Ferrovia dello Stato, hanno ceduto al Comune di Napoli un'area di 93mila metri quadrati tra le stazioni Lepardi e, appunto, Campi Flegrei. Uno spazio che servirà alla realizzazione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Campi Flegrei, c'è l'esercitazione sul rischio vulcanico: 120 studenti trasferiti verso le aree di attesa
Leggi anche: Campi Flegrei, nuove scosse terrorizzano la popolazione: avvertite anche a Napoli
Fs, 18 miliardi di investimenti nel 2025 per nuovi treni e alta velocità: “No aumenti dei biglietti” - Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e dg del Gruppo Fs, sugli obiettivi del Piano strategico 2025- repubblica.it
FS, Polo Logistica: avviati i collegamenti per il trasporto delle nuove metro di Roma - Gruppo FS, Polo Logistica avvia i collegamenti per il trasporto ferroviario delle nuove metro di Roma: un’innovativa modalità 'Tutto Treno' per ridurre traffico e emissioni Mercitalia Rail, società ... affaritaliani.it
Comune di Potenza, Telesca ruota i dirigenti Di Lascio cede bilancio, patrimonio, manutenzione e viabilità e passa ai servizi istituzionali. Segnalate «criticità nella gestione di alcune linee di attività». - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.