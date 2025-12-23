Fs cede al Comune nuove aree | come cambia la stazione Campi Flegrei

Cambia volto la stazione dei Campi Flegrei. Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, due società del gruppo Ferrovia dello Stato, hanno ceduto al Comune di Napoli un'area di 93mila metri quadrati tra le stazioni Lepardi e, appunto, Campi Flegrei. Uno spazio che servirà alla realizzazione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Campi Flegrei, c'è l'esercitazione sul rischio vulcanico: 120 studenti trasferiti verso le aree di attesa

Leggi anche: Campi Flegrei, nuove scosse terrorizzano la popolazione: avvertite anche a Napoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fs, 18 miliardi di investimenti nel 2025 per nuovi treni e alta velocità: “No aumenti dei biglietti” - Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e dg del Gruppo Fs, sugli obiettivi del Piano strategico 2025- repubblica.it