Frosinone presepe vivente alla Scalo

Il presepe vivente allo Scalo di Frosinone si terrà sabato 3 gennaio alle 17.30 nella piazza locale. L’evento rappresenta un’occasione per rivivere la tradizione della nascita di Gesù in un ambiente che unisce fede e cultura, offrendo un momento di riflessione condivisa nel rispetto delle radici cristiane della comunità.

Sabato 3 gennaio, alle ore 17.30, la piazza dello Scalo si trasformerà in un luogo senza tempo per accogliere la rievocazione della nascita di Gesù, un appuntamento capace di unire fede, tradizione ed emozione. Il Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco, si inserisce nel ricco calendario di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Arrone si trasforma in Betlemme: torna il Presepe Vivente, giunto alla XXVI edizione

Leggi anche: Forlimpopoli, alla Rocca il presepe vivente curato dai giovani della Comunità cristiana locale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Natale nei borghi del Lazio tra presepi, mercatini e luminarie. Ecco cosa vedere; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; A Roma e nel Lazio verso Natale 2025: mercatini, sagre, mostre e musica dal 20 al 26 dicembre.

Frosinone, Mastrangeli risponde a Fratelli d'Italia: «Avanti con l'area pedonale allo Scalo, niente più auto davanti alla stazione» - Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli risponde così al gruppo di Fratelli D’Italia che, in segno di protesta per le decisioni ... ilmessaggero.it

Frosinone, carabiniere fuori servizio ferma scippatore allo Scalo: «Ho fatto solo il mio dovere». Gi applausi dei testimoni - L'area della stazione ferroviaria resta una delle zone più delicate dal punto di vista della sicurezza. ilmessaggero.it

@fanpiùattivi Il Presepe Vivente nei Rifugi di Colleferro : un successo straordinario! Oggi la nostra Città ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento culturale per tutto il territorio a sud di Roma e a nord di Frosinone. Ben 750 visitatori hanno - facebook.com facebook