Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Sebastien Frey, ha scelto un giocatore dei nerazzurri come il miglior difensore dell’anno solare 2025. Ospite del podcast Cose Scomode, Sebastien Frey non ha dubbi nell’indicare Denzel Dumfries come miglior difensore dell’anno solare 2025. L’ex portiere ha preferito l’esterno dei nerazzurri al compagno Federico Dimarco, ritenuto meno brillante nelle sfide di Champions League contro Lamine Yamal. Frey ha poi stigmatizzato duramente il comportamento dell’estremo difensore del Milan, criticato per un gesto antisportivo commesso su Politano. QUI: le notizie del giorno sull’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frey rivela: «C’è un giocatore dell’Inter che quest’anno mi ha emozionato più di tutti, il gesto antisportivo lo attribuisco a quel rossonero»

