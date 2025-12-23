Frey giudizi e riflessioni dell’ex portiere sul 2025 nerazzurro | All’Inter do un 7,5 Sta facendo cose importanti

L’ex portiere Frey commenta il percorso dell’Inter nel 2025, valutandone le prestazioni con un 7,5. Sottolinea i risultati importanti ottenuti dalla squadra, pur evidenziando la mancanza di trofei e alcuni possibili cambiamenti tattici per il futuro. Le sue riflessioni offrono uno sguardo equilibrato sulla stagione nerazzurra, analizzando punti di forza e aree di miglioramento in un contesto di evoluzione tecnica e strategica.

Inter News 24 Frey ha parlato dell’anno dell’Inter tra grandi prestazioni mancanza di trofei e possibili cambiamenti tattici in vista del futuro. Durante il podcast Cose Scomode su Aura Sport, Sebastien Frey e Luca Toni hanno discusso del momento e del bilancio del 2025 dell’Inter, offrendo un’analisi articolata tra prestazioni di alto livello e un aspetto che, secondo entrambi, pesa ancora nel giudizio complessivo. Per Frey, l’Inter ha disputato un anno importante sotto molti punti di vista, ma il voto non può essere eccellente in assenza di trofei. L’ex portiere riconosce il valore del percorso nerazzurro, ma lega inevitabilmente il giudizio finale alla capacità di alzare coppe, parametro fondamentale per una squadra di questo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

