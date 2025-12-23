Frattesi tempo scaduto | Juventus in pole e all’Inter piacciono due bianconeri

L’estate si avvia alla conclusione e il mercato si avvia al suo epilogo. La Juventus si avvicina a Davide Frattesi, considerato una delle opzioni principali per rinforzare il centrocampo. Intanto, sull’Inter si registrano interessi per due giocatori bianconeri. Con le trattative in fase finale, le prossime settimane potrebbero delineare le scelte definitive dei club per la nuova stagione.

L’estate sembra già lontanissima, carica com’era di aspettative e buoni propositi. Si parlava di un Davide Frattesi finalmente centrale nel progetto dell’Inter targata Cristian Chivu, con l’idea diffusa che il suo ruolo sarebbe cambiato rispetto all’era Inzaghi. A distanza di pochi mesi, però, la realtà racconta altro: a fine dicembre il centrocampista azzurro ha collezionato molti meno minuti rispetto alla scorsa stagione. Non sorprende, quindi, che le voci di mercato siano tornate a farsi insistenti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sul futuro di Frattesi campeggia una valutazione chiara: “ 30-35 milioni di euro ”, cifra sotto la quale il club nerazzurro non intende scendere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Al Cesena non piacciono le mezze misure. Fin qui per i bianconeri solo due pareggi

Leggi anche: Calciomercato Inter, tempo scaduto per Luis Henrique e Diouf? Lo scenario

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

GdS - Frattesi, tempo scaduto: sarà addio. Spalletti lo vuole e all'Inter piacciono due juventini.

GdS - Frattesi, tempo scaduto: sarà addio. Spalletti lo vuole e all'Inter piacciono due juventini - Quando si parlava di Davide Frattesi di nuovo al centro dell'Inter con Chivu in panchina. msn.com