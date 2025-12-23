Frattesi l’addio all’Inter è più di un’ipotesi | la Juventus osserva e riflette

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima sessione di mercato invernale. La Juventus mantiene un interesse concreto e valuta attentamente la situazione del centrocampista, il cui addio sembra ormai più di una semplice ipotesi. Con l’apertura della finestra di trasferimenti imminente, le dinamiche tra il giocatore e il club nerazzurro sono in fase di valutazione, aprendo possibilità di un cambiamento di squadra per la prossima stagione.

Il nome di Davide Frattesi torna con forza a scaldare il mercato. Con l’apertura della finestra invernale ormai alle porte, il futuro del centrocampista appare meno saldo che mai all’ Inter. Una situazione che non nasce oggi, ma che negli ultimi mesi si è trasformata in una vera e propria crepa destinata ad allargarsi. Frattesi è arrivato a Milano con aspettative alte, ma il campo ha raccontato altro. Lo spazio si è progressivamente ridotto e la sensazione è che il rapporto tecnico non sia mai realmente decollato. Da qui l’idea, sempre più concreta, di voltare pagina già a gennaio. Frattesi ai margini del progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Como1907news.com

