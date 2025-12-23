Frattesi l’addio all’Inter è più di un’ipotesi | la Juventus osserva e riflette

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mercato invernale, alimentando le speculazioni sul suo possibile trasferimento. La Juventus, tra le squadre interessate, valuta attentamente questa possibilità. La situazione del centrocampista si fa più incerta, mentre le trattative sono ancora in fase di sviluppo. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di Frattesi e come evolveranno le negoziazioni tra le parti coinvolte.

Il nome di Davide Frattesi torna con forza a scaldare il mercato. Con l’apertura della finestra invernale ormai alle porte, il futuro del centrocampista appare meno saldo che mai all’ Inter. Una situazione che non nasce oggi, ma che negli ultimi mesi si è trasformata in una vera e propria crepa destinata ad allargarsi. Frattesi è arrivato a Milano con aspettative alte, ma il campo ha raccontato altro. Lo spazio si è progressivamente ridotto e la sensazione è che il rapporto tecnico non sia mai realmente decollato. Da qui l’idea, sempre più concreta, di voltare pagina già a gennaio. Frattesi ai margini del progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

