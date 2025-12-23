Frattesi Juve non solo Thuram | l’Inter mette nel mirino un’altra pedina di scambio

L’Inter continua a valutare diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto, con particolare attenzione alle operazioni di scambio. Oltre a Khephren Thuram, la società nerazzurra avrebbe individuato un’altra pedina di alto livello, utile a rafforzare la rosa e migliorare le proprie possibilità in vista della seconda parte della stagione. La trattativa si sviluppa con attenzione, nel rispetto delle strategie e delle esigenze di entrambe le società coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Juve, non piace solo Khephren Thuram: la società nerazzurra ha messo nel mirino un’altra pedina di scambio di livello assoluto. Il futuro di Davide Frattesi, la mezzala azzurra nota per i suoi tempi di inserimento e la spiccata propensione offensiva, appare ormai lontano da Milano. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il centrocampista e l’ Inter è giunto a un punto di rottura, rendendo probabile una cessione già a gennaio o, al più tardi, nella prossima sessione estiva. Nonostante il cambio in panchina, il calciatore non è riuscito a integrarsi nei piani tattici della nuova gestione. 🔗 Leggi su Internews24.com

