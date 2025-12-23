Frase del giorno di Paolo Crepet | Abbiamo costruito generazioni di giovani perfetti ma infelici

La frase di Paolo Crepet, “Abbiamo costruito generazioni di giovani perfetti ma infelici”, invita a riflettere sulle recenti dinamiche educative e sociali. Crepet, noto psichiatra e sociologo italiano, analizza da tempo le trasformazioni della società contemporanea, evidenziando come il perfezionismo possa influire sul benessere emotivo dei giovani. Un tema importante che richiede attenzione e confronto per comprendere le radici di questa insoddisfazione.

Paolo Crepet è uno degli intellettuali italiani più riconoscibili e discussi degli ultimi decenni. Psichiatra, sociologo, scrittore e divulgatore, ha dedicato gran parte della sua attività allo studio dei cambiamenti sociali, educativi ed emotivi della società contemporanea. La sua voce si è affermata per la capacità di mettere in discussione modelli culturali che sembravano intoccabili. Nei suoi libri, nelle conferenze e negli interventi pubblici, Crepet affronta temi centrali come l’educazione, la libertà individuale, il coraggio, la fragilità emotiva e la responsabilità personale. Le sue riflessioni non sono mai consolatorie: non servono a rassicurare, ma a far pensare, a scuotere, a riattivare lo spirito critico. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

