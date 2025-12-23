Franco Cioni graziato da Mattarella | Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito soffriva tanto Serve una legge sul fine vita

Il pensionato di Vignola nel 2021 ha ucciso la moglie Laura Amidei, malata terminale, dopo averla accudita per anni. Ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Franco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto. Serve una legge sul fine vita»

franco cioni graziato mattarellaLa storia di Franco Cioni, graziato da Mattarella: uccise la moglie malata terminale “per non farla soffrire” - Franco Cioni nell'aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino "per non farla soffrire" ... fanpage.it

franco cioni graziato mattarellaFranco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto e serve una legge sul fine vita. Il carcere è duro ma tutti mi hanno abbracciato» - Il pensionato di Vignola (Modena) ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica, nel 2021 l'omicidio della moglie Laura Amidei, malata terminale: «Sono sereno e adesso mi dedicherò a un fratel ... msn.com

