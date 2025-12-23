Franco Cioni graziato da Mattarella | Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito soffriva tanto Serve una legge sul fine vita

Il pensionato di Vignola nel 2021 ha ucciso la moglie Laura Amidei, malata terminale, dopo averla accudita per anni. Ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Franco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto. Serve una legge sul fine vita»

