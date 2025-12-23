franco battiato il lungo viaggio nelle sale solo il 2 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per nexo studios

foto di Azzurra Primavera MILANO – Arriva nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana. Coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

