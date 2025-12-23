Un 47enne è morto nel carcere di Cassino mentre era in cella. Sarebbe uscito a marzo per essere trasferito in una struttura riabilitativa. Disposta l’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Morra si sente male e muore in carcere a 47 anni: sarebbe uscito tra tre mesi - Un detenuto è morto all'interno del carcere San Domenico di Cassino, in provincia di Frosinone, sabato 21 dicembre 2025. fanpage.it