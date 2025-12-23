Fototrappole contro gli abbandoni Già otto segnalazioni in Procura

Le fototrappole installate per contrastare gli abbandoni di rifiuti hanno già portato a otto segnalazioni di reato alla Procura nel 2025. Questo strumento si sta dimostrando efficace nel monitorare e prevenire comportamenti illeciti che danneggiano l'ambiente, contribuendo alla tutela del territorio. La presenza di dispositivi di sorveglianza rappresenta un’azione concreta nella lotta contro l’abbandono illecito di rifiuti.

Fototrappole per individuare i reati ambientali: sono state otto le notizie di reato comunicate nel 2025 alla Procura. Lo rende noto il comune di San Marcello Piteglio, in prima linea per la tutela del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, avendo fortemente incrementato le proprie attività di prevenzione, contrasto agli illeciti e repressione degli eco-reati. "La Polizia Locale, nell'ottica di migliorare i controlli ambientali, oltre a perfezionare la propria formazione professionale in materia, si è recentemente dotata di fototrappole per individuare gli autori di reati e di illeciti amministrativi.

