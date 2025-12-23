Le formazioni previste per la 18ª giornata della Premier League 2025/2026 offrono un'anteprima delle scelte degli allenatori per il prossimo turno. In questa analisi si approfondiscono le probabili formazioni, considerando le ultime notizie e le possibili strategie adottate dai club più importanti del campionato inglese. Un'utile guida per seguire da vicino le dinamiche di un torneo tra i più seguiti al mondo.

Probabili formazioni Premier League 18a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un'ora prima del calcio d'inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano .

© Infobetting.com - Formazioni Premier League 18a giornata 2025/2026

Leggi anche: Formazioni Premier League 7a giornata 2025/2026

