Forlì ora tre scontri salvezza consecutivi Bergamo Cremona Mestre | vietato sbagliare

Forlì si trova in una fase delicata, con tre sfide consecutive di salvezza contro Bergamo, Cremona e Mestre. Dopo la recente sconfitta nel derby contro Rimini, la squadra deve affrontare queste partite con attenzione per migliorare la propria posizione in classifica e evitare ulteriori difficoltà.

Dopo essere finita al tappeto anche nel derby contro Rimini, Forlì continua a rimanere in una situazione di classifica precaria. Il 15° posto occupato in graduatoria, nonostante le concomitanti sconfitte delle altre pericolanti, non lascia purtroppo spazio a letture particolarmente ottimistiche. Non ora, perlomeno: con soli 12 punti all’attivo e un bilancio di 6 vittorie e 12 sconfitte, i biancorossi restano pienamente coinvolti nella lotta per evitare i playout. L’ Unieuro deve inevitabilmente guardarsi innanzitutto alle spalle, perché il margine sulla zona più calda è sostanzialmente inesistente e non consente quindi distrazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

