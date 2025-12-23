forbidden fruit conquista la prima serata

Con l’arrivo del nuovo anno, anche Forbidden Fruit si prende la prima serata di Canale 5. Oltre a proseguire in daytime, la dizi turca incentrata sulle vicende della famiglia Argun arriverà anche in prime time. Salvo variazioni, il debutto di Forbidden Fruit di sera è previsto per giovedì 1° gennaio 2026 e dovrebbe ripetersi la settimana successiva, 8 gennaio 2026. Per quel giorno, le vicende della soap saranno arrivate ad un punto di svolta fondamentale della seconda stagione, tra il matrimonio di Alihan Ta?demir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) e le indagini di Kaya Ekinci (Bar?? K?l?ç) per capire se il giovane Erim (?lber Uygar Kabo?lu) è il frutto della sua relazione passata con Ender Çelebi (?evval Sam). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

